Teatribuss toob kodupublikuni komöödia «Grünbergi sinine»

Uue tüki lavastaja Marko Mäesaar rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis Teatribussi sügishooaja tegemistest ja plaanidest. «Teatribussil läheb väga hästi! Suvel on olnud palju etendusi, mõtteid on juba ka uuslavastuse teemadel ning valmistume talviseks hooajaks. Veel enne seda kui alustame jõuluetendusega, on meil kohe esietendumas Ott Kiluski kirjutatud originaallugu «Grünbergi sinine»,» rääkis ta.

«Siinkohal suur tänu Eesti Kultuurkapitalile - eriti oleme kõige selle eest, mis puudutab uuslavastuse väljatoomist. Loomulikult on vaja projektidesse ka enda pühendumist ning fanatismi panna. Samas, igal asjal on teatavasti piir, eks näis kaua jaksame seda asja teha. Õnneks on meeskonnas väga toredaid inimesi, see kõik annab tublisti nii füüsilist kui ka vaimujõudu,» lisas Mäesaar.

«Grünbergi sinine» toob lavale armastatud näitlejad Katrin Pärna, Veikko Tääri, Liisu Krassi ning Karol Kuntseli. Pärn oli kohal ka hommikuprogrammi stuudios ning rääkis lavastuse fookusest. «Etenduse teemad on nii universaalsed - need puudutavad meid kõiki, olenemata sellest, kus riigis me elame. Eelkõige on juttu on suhteprobleemidest ja need lähevad ju peale igal pool. Seal on kindlasti ohtralt äratundmisrõõmu,» täpsustas Pärn.

«Alustasime proovidega juba tänavu aasta alguses ja vaikselt lootsime esietendust pakkuda juba aprillikuus. Mida lähemale aprill jõudis, seda selgemaks sai, kevadel me sellega välja tulla ei saa. Põhjuseks ei olnud mõistagi kunstilised kaalutlused. Nüüd saame õnneks selle esimest korda publikuni tuua,» sõnas lavastaja.

Grünbergi sinise tähendus viib lavastaja sõnul tähelepanu ühele haruldasele plaadile. «See oli üks plaat, mis oli teatud põhjustel sinine. Kes seda nüüd enam kinni võtab, miks see nii oli. Tulge etendusele kohale ja saate rohkem teada. Meil oli väga lõbus seda kogu lavastust kokku panna, loodame, et ka vaatajatel on lõbus,» sõnas Mäesaar.