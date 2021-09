UUS VIDEO ⟩ KiROT, säm ning An-Marlen panid suvele punkti uue singliga

«Minu jaoks on loos suur tähendus seiklusel. Vahet ei ole, kui hea pidu on, aga õhtu lõpuks tahad jõuda ikka selle ühe juurde. Läbi raskuste, seitsme takso ja kas või kiirreageerimisüksusega, jõuad lõpuks ikkagi ta ukse taha, olenemata sellest, mille just üle elasid. Peamine on see, et oled kohal,» kommenteerib loo autor säm.