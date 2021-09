VAATA LÄHEMALT ⟩ Uuendustega Eesti Laul 2022 on avatud!

Tänasega käima läinud konkursiga annab Eesti Laul senisest rohkematele artistidele ja autoritele võimaluse oma loomingut suure telepubliku ees tutvustada. «Eesti Laul on Eesti uue muusika avastamiseks kõige mõjukam platvorm ja mul on hea meel, et saame teha uuendusi, mis annavad muusikutele ja kogu Eesti Laulule veelgi suuremad võimalused,» ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.