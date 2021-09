INTERVJUU ⟩ Natalie Mets: Tallinn vajab öölinnapead!

Tallinna ööelu korraldus on mitmetasandiline ja see vajab struktureeritud ja süsteemset lähenemist. Oleme koostanud Tallinna ööelu strateegia, mis katab kultuurielu, meelelahutuse, transpordi, kaubanduse ja toitlustuse, siseturvalisuse, majanduse ja ka teised valdkonnad. Tegu on pidevalt areneva ja muutuva valdkonnaga, mis vajab lakkamatut tööd ja tähelepanu.

Kui tuua näiteid, siis tuleks Tallinna linnal välja töötada sarnaselt teistele suurlinnadele rahastusmeede nendele klubidele, kes pakuvad muusikalist programmi ja edendavad kultuuri. Hetkel peavad muusikaklubid artistidele tasumiseks müüma alkoholi, mis ei ole rahva tervise perspektiivist jätkusuutlik.

Suur teema on ka Tallinna linnaruum, mida tuleks arendada nii, et kvaliteetselt ja turvaliselt oleks võimalik aega veeta nii päeval kui öösel.

Lihtsad lahendused on näiteks spordiplatside avamine koolide juures ning pinksilauad ja muu atribuutika avalikus ruumis. Pinkidest, veekraanidest ja ööpäev ringi toimivatest WCdest rääkimata.

Kui me muudame elukeskkonna paremaks enda inimestele, meelitame ligi ka välisturiste, kes soovivad Tallinnas aega veeta ja panustavad niimoodi linna ja riigi majandusse.

Kuidas see ametikoht linnavalitsuse hierarhias formaalselt välja näeks?

Üle maailma on sellele lähenetud erinevalt. Berliinis on see roll aktivistide loodud MTÜs, New Yorgis on selle ameti ellu kutsunud linnapea, Vilniuses ja Londonis on tegu poliitilise kohaga ehk selle rolli sai inimene, kes oli juba varem seotud erakonnaga, kes pääses võimule.

Selleks, et Tallinn saaks endale öölinnapea, on tarvis, et sotsiaaldemokraadid saavad pärast oktoobris toimuvaid valimisi koalitsiooni ja koalitsiooni läbirääkimiste tulemusel loodaks uus koht abilinnapeale, kelle ülesanne on tegeleda sellega, mis toimub linnas öösiti. Tegelikult ma loodan, et tulevikus ei pea Tallinna öölinnapea roll olema seotud enam ühegi erakonnaga, vaid selle inimese saab valida linnavalitsus koostöös valdkonnaga. Hetkel ei ole aga meie linnavõim valmis veel selleks, et sel teemal kuulata apoliitilist eksperti.

Lisa palun kolm mõtet, miks on öölinnapead ilmtingimata vaja.

Kuigi öölinnapea nimetus võib kõlada väga eksootilise ja müstilisena, siis tegelikult hõlmab see töö kõiki linnaelu valdkondi, sellele lisandub aspekt, et öösel on linnas kõrgendatud tervise- ja turvarisk.

Ei kujuta ettegi, mitu bändi või kunstiprojekti on oma alguse leidnud mõnes Tallinna baaris või ööklubis.