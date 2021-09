Saara Pius mängib kaunist rolli muusikalises armastusloos: lugu räägib inimeseks olemise imelisest kergusest

Rakvere teatri suures saalis tuuakse publiku suureks rõõmuks lavale muusikaline armastuslugu «Tavaline ime», mida näidatakse vaid valitud arv kordi augustis, septembris ja novembris.

Lavastuse peaosades astuvad lavale Ott Lepland karu rollis ja Saara Pius kuningatütrena. Lugu räägib inimeseks olemise imelisest kergusest ja imekspandavast raskusest.

«Tegemist pole päris tavalise lavastusega. See on veidike lüüriline ning muusikaline armastuslugu. Hando Põldmäe on kirjutanud väga ilusad laulud. See on ilus lugu karust, kes on muutunud inimeseks...kuid tahab tagasi karuks saada. Selleks, et see saaks juhtuda, peab karu armuma ning teda peab suudlema printsess. Mina olengi see printsess, kelle ta leiab. Kui tahate näha, kuidas see lugu kõik kulmineerub, peate ise oma silmaga vaatama tulema,» märkis Pius.

Raadio Elmar hommikuprogrammis tutvustas Pius Ott Leplandiga esitatud duetti, mis kannab nime «Mu pea on sinu süles». «Esitame seda laval sel hetkel, kui kohtume esimest korda ja kohe ka armume. Tegemist on tõeliselt sulni ja armsa armumislauluga,» muigas näitlejanna.

Lavastuse läbiviijad lähenevad armastusele läbi huvitava, samas nii loomuliku vaatevinkli: inimesed armuvad ja see on mõistagi tavaline, lähevad tülli ning ka selles pole midagi iseäralikku. Mõned peaaegu et surevad armastuse kätte ja ka see on täiesti tavaline. Aga vahel harva, kuid siiski mõnikord, saavutab tunnete jõud sellise täiuse, et tavaline armastus võib korda saata imesid. See on niihästi tavaline kui ka ebatavaline.

«See on kaunis lugu, kuid pole läbinisti muinasjutuline - Ott karukostüümi endale selga ei pane ja mina ei ela ka kusagil torni otsas. Lasteetendusega siis tegemist pole. Lavastus oli valmis juba kevadel, kuid koroonaperiood muutis meie plaane. Oleme valmis ja ootame publikut. Tulge juba kasvõi Oti pärast - ta teeb oma esimese draamarolli,» sõnas Pius tunnustavalt.

Jevgeni Švartsi teksti on lavastuse tarbeks kohandanud Eili Neuhaus. Muusikalise loo on orkestrile komponeerinud Hando Põldmäe. Lavastuse kunstnik on Reili Evart ning valguskujundaja Märt Sell. Lisaks Piusile ja Leplandile teevad osades kaasa ka Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Eduard Salmistu ja Toomas Suuman.

«Mul on nii äge ja turvaline lavale minna. Kõige ägedamad Rakvere teatri näitlejad teevad selles projektis kaasa! Ja mis peamine - Ott on mu kõrval, temaga on super minna lavale ja ta on väga hea partner,» rääkis Saara Pius raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».