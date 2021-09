Produtsent Sander Mölder avaldas Saaremaa kaunima rannajoone asukoha: Undva rannad on pikad ja valge liivaga

Suve lõppedes on paslik teha tagasivaade kõige ägedamatele nädalavahetustele. Sander Mölder tunnistas, et tema kõige vingemad meenutused on seotud Saaremaaga. «Seal asub ka mu kodu. Tuleb muidugi tunnistada, et enamus tööprojekte on suunatud just nädalavahetustele ja siis ma koju sõita ei saa. Kui aga lõpuks õnnestub nädalalõppudel Saaremaale minna, saan seal alati kenasti välja puhata. Võib öelda, et seal veedangi oma kõige paremaid puhkepäevi,» sõnas muusik.

«Samas, naudin ka neid nädalavahetusi, mille veedan töölainel, näiteks esinemistel. Tuleb tunnistada, tänasel päeval ei oskagi pingerida luua - on siis parem olla saarel või tööl. Mõlemad variandid on ühtemoodi head,» lisas Mölder.

Muusik rääkis, millised kenad seosed on Saaremaa eluga kõige südamelähedasemad. «Maal mulle meeldib see, et ema teeb süüa ja isa pakub välja, et võiks kusagil hoovis või maja peal koos mingi töö ära teha. Need on mõnusad hetked,» tunnistas ta.

«Paljud mu tuttavad küsivad, kuhu Saaremaal tasub minna. Minu jaoks on põhiline vaatamisväärsus selle saare kaunis rannikuala. Seda võib vaadata ükskõik millisest otsast ja alati nautida. Isiklik lemmikala on Undva - seal on pikad, valge liivaga rannad. Seal on hea ja rahulik joosta, matkata, jalutada, mõelda ja lihtsalt olla,» soovitas produtsent Sander Mölder raadio Elmar päevaprogrammis.