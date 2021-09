Mahavok taas suurel laval: publikule pakutakse ilmekaid kõlasid, visuaale ning valgusefekte

Heini Vaikmaa sõnul on Padise kloostri ja ansambel Mahavoki side on kestnud aastakümneid. Väärikas keskaegne mungaklooster, selle võrratu akustika ja ansambli helikeel sobivad kokku nagu valatult.

Sel nädalal esitatakse Heini Vaikmaa erilise kõlaga uut loomingut ja pannakse end proovile ka uute helitehniliste ja valgus lahendustega. Loomulikult pakub Mahavok muusikasõpradele ka äratundmisrõõmu ja muid üllatusi. Kontsertprogramm kannab nime «Mahavok kvadrofoonia».

«Üritame kontsertõhtul väga kvaliteetset soundi teha - seda võib võrrelda näiteks kinoheliga. Lood on tehnilised ja paneme väga palju rõhku kvaliteedile. Helid tulevad eest, tagant ja külgede pealt. Tegemist on teisisõnu ruumilise kontsertheliga. Lisaks kõigele, meil on loodud üksjagu uut muusikat, mõeldes just sellistele helilahendustele. Soovitan kindlasti kuulama tulla, selliseid võimalusi Eestis väga tihti ei pakuta,» rääkis Vaikmaa raadio Elmar hommikuprogrammis.

Vaikmaa tegi juttu, miks Mahavok nii harva lavalaudadel on. «Me valime väga hoolikalt, kus esineme ja mida teeme. Meil on mitmeid pakkumisi tulnud, eriti taasiseseisvumise nädala ürituste raames. Siiski otsustasime, et teeme päris oma show ja korraldame selle Padise kloostris. Hoone on värskelt renoveeritud ja kontsert annab ideaalse võimaluse ka kloostriga tutvuma tulla,» lisas ta.

«Padise on mu sünnikoht, mu kodu on kloostri vahetus läheduses. Koroonaperioodil olen palju aega Padisel veetnud ja siia on üle toodud ka mu foonika. Bändi proovid toimuvad hetkel samuti Padisel, just nii nagu tegime seda nelikümmend aastat tagasi,» avaldas muusik.

Mahavoki tuumikusse kuuluvad täna endiselt Raul Arras, Kalev Aas ja Heini Vaikmaa. «Oleme koos muusikat teinud ligi 50 aastat, Mahavoki nime all aga 40 aastat. Meil on pundis nüüd ka noor trummar Karl-Juhan Laanesaar. Lauljaks on minu tütar Anet Vaikmaa,» täpsustas Vaikmaa.