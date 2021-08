Saku mõisa pargi täidab erilise muusikaga festival Sack von Sound. Neljapäeval esineb Ewert and The Two Dragons, kellega koos on laval Kristjan Järvi ning ÜENSO orkester. Reedel toimub Gunnar Grapsi 70. sünniaastapäevale pühendatud galakontsert, kus kõlab läbilõige Raudmehe loomingust läbi nelja aastakümne. Solistid Vaiko Eplik, Gerli Padar ja Kristjan Kasearu koos ÜENSO rokkorkestriga, dirigent Jüri-Ruut Kangur. Laupäeval annab eksklusiivse orkestriga kontserdi Argentiina jazzilegend Karen Souza.