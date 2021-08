VIDEO ⟩ NOËPi muusikavideos löövad kaasa Märt Avandi ja kergejõustiklane Kreete Verlin!

Võib öelda, et «Head Out Of The Water» on lugu, mis pani aluse NOËPi loomingu uuele kõlale. «Ma võtsin eelmise aasta lõpus teadlikult mitmekuise perioodi uue loominguga tegelemiseks ning pärast selle loo valmimist oli pilt selge, mis lähiajal saama hakkab. Usun, et see on seni välja antud singlitest üks eristuvamaid lugusid nii oma produktsiooni, tempo kui ka kõlapildi poolest. Edasine teekond saab olema põnev,» rääkis NOËP.