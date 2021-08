VAATA ⟩ Hiphopifestivali programmi ehivad räpistaarid Soomest ja USA-st

Festivali esimesele päevale paneb punkti Soome räppsuperstaar Cledos , kes on viimaste aastatega saanud Soome räpiskeene üheks suuremaks tegijaks. Ainulaadne kõla, isikupärane stiil ja tohutu karisma on teinud temast soomlaste seas tõelise teerajaja. «Cledos on ilmselt Soome uuema saundi hiphopi kõige kõvem nimi – praegu on täpselt see õige aeg ta EHHF-ile kutsuda,» ütles festivali korraldaja Genka.

Teine EHHF-il esinev välisartist on Brooklyni tänavatel alustanud hiphopi tõeline klassik Jeru the Damaja. 1992. aastal Gang Starri albumil «Daily Operation» üles astunud mees on omas žanris jäänud prominentseks tänase päevani. Jeru debüütalbumit «The Sun Rises In The East» on nimetatud läbi aegade üheks parimaks hiphop albumiks.