UUS MUSA ⟩ WATEVA avaldas debüütalbumi: seletamatu ilu keset kaost

«Disposable Society» on postapokalüptiline kontseptalbum, mille eesmärk on tuua tähelepanu tarbimisele ning sellele, kuidas see inimkonda ja planeeti Maa pikas perspektiivis mõjutab. Värskelt ilmunud albumi nime saamise lugu ulatub aastasse 2019, mil koos Mannaga albumi nimilugu «Disposable Society» kirjutati. WATEVA liikmed Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde kujutasid ette maailma 1000 aasta pärast; aega, kui kõik on ära raisatud ja puuduvad riigipiirid, võimunäljas korporatsioonid, poliitika ja keskkonnareostus.