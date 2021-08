TEADMATUS ⟩ Kas ürituse korraldaja tohib mind vägisi minema saata, kas ma piletiraha saan tagasi?

Alates 9. augustist on sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning välisündmusel kuni 100 osalejat. Kui korraldaja soovib sisse lasta rohkem külastajaid, rakendub kontrollimise nõue. Enne ürituse algust peavad kõik vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või testi teinud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.

Kui varem nõuti korraldajalt võimaldada antigeeni kiirtestide tegemist vahetult enne ürituse toimumist kohapeal, siis valitsuse otsustas sellest nõudest loobuda. Loomulikult on korraldajal võimalus terviseameti juhiseid järgides kiirtesti võimalust pakkuda.

«Vastavalt valitsuse korraldusele kehtib isikul, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus või kellel tervishoiuteenuse osutaja tehtud testi tulemus on positiivne, on keelatud alates diagnoosimisest või testi tulemuse teada saamisest kuni tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast,» vastas valitsuse meedianõunik Jevgenia Värä.