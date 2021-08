JÄÄB ÄRA ⟩ Nublu kauaoodatud tuuri sel suvel ei toimu

«Eelmisel nädalal lühikese etteteatamisega vastu võetud piirangud avalikele sündmustele, on pannud meid keerulisse olukorda, mis ei võimalda meil tuuri vastavalt suve alguses planeeritule ellu viia,» räägib kontsertkorraldusagentuuri PS Music Events pressiesindaja Liisa Lahtmets. «Meie soov on pakkuda publikule kontserdikogemust, kuhu kuuluvad üllatused, tipptasemel tehniline produktsioon ning loomulikult mõnus ja turvaline olemine. Teisisõnu kõik see, mis veel nädalapäevad varem täiesti teostatava näis.»