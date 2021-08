REPORTAAŽ ⟩ Festival, mis viis sõna otseses mõttes ajas tagasi

Neljapäeval 29. juulil meenutatakse sajandivahetusele järgnenud esimest kümnendit. Ilm on päikeseline ja ilus suvine. Pidulisi tervitab heatujuline Allan Roosileht . Saabun veidi pärast väravate avamist ning selgub, et rahvast veel kohal kuigi palju polegi. Õhkkond on siiski ootusärev, sest juba esimene esineja – Alice DJ – tõotab jala korralikult tatsuma panna.

Kollektiiv, nagu ka kõik järgnevad, saabub lavale koos tantsutüdrukute ja konstantsete ergutushüüetega «kus on teie käed» ja «hakkame hüppama». Kohe alguses kannavad nad ette oma kõige suurema hiti «Better Off Alone», justkui tahaks kindlaks teha, et publikul ikka meelde tuleb, kes lavale tuli. Peab mainima, et energiatase on artistidel küll laes.