Räppar nublu ja Cartoonist tuntud produtsent Whogaux avaldasid muusikavideoga ühise singli «uputada merre». Värskelt ilmunud muusikavideo on eksperimentaalses võtmes ja idee autorid on räppar ise ja Marta Vaarik, kes on olnud mitme varasema populaarse nublu muusikavideo režissöör.