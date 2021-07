Intsikurmu festival jääb ära!

«Esmaspäevast, 2. augustist hakkavad kehtima Vabariigi Valitsuse korraldused, mis puudutavad otseselt ka Intsikurmu festivali. Oleme oma tegusa meeskonnaga ka nende piirangute tingimustes otsinud võimalusi, et pakkuda seda erakordset elamust, mida ikka oled Intsikurmust leidnud. Kuid peame tõdema, et sellisel kujul, nagu me soovime festivali korraldada, ei ole seda tänavu võimalik teha: see ei oleks see festival, mida igatsed. Lisaks on viimased päevad näidanud, et viirus levib endiselt jõuliselt. Nendel põhjustel peame kurbusega tõdema, et sellel aastal jääb Intsikurmu festival ära.»