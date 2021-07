UUS MUSA ⟩ Eesti artisti Siimi uue loo lasi välja mainekas Briti plaadifirma

«Kuulasin nostalgiliselt oma aastatetaguseid projekte ja ühest jäi jupike meloodiat pähe hõljuma. See on see sama viis, millega see uus lugu algab,» räägib Siim Otsak aka Siimi,

Produtsent kohtus lauljatar m els’iga, kes loole oma hääle andis, alles stuudios pärast ühise tuttava soovitust. Kogu vokaal sai Siimi sõnul purki vaid paari tunniga, millele järgnes kevadel stuudioseinte vahel pikem produtseerimise protsess. «Mingil hetkel oli mul dilemma, kuidas loo teist poolt lahendada – kas jätta ta sisse sellisel kujul, nagu algselt kirja sai või proovida midagi leebemat. Mul on hea meel, et jäin rütmikama variandi juurde, mis kohe alguses õige tundus. Nagu ikka, üldiselt esimene mõte, mis pähe tuleb, on just see õige,» on muusik kindel.

Koostöö Suurbritannia maineka plaadifirmaga

«Saatsime laulu kevadel NCSile (NoCopyrightSounds. – toim.). Mul ei olnud erilisi ootusi ja ma ei olnud neile varem midagi saatnud, kuid paar päeva hiljem saime vastuse, et nad oleksid huvitatud meie laulu avaldamisest. NoCopyrightSoundsi alt on ilmunud näiteks megahitt Alan Walkeri «Fade», aga ka Eesti kuttide Cartooni «On & On».