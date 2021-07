OLE VALMIS ⟩ Vabariigi kaks kõige menukamat bändi annavad ühiskontserdi

«Meie tutvume Hendriku ja Smilersi loominguga, nemad tutvuvad meie omaga ja esitame mingit osa sellest ka ühiselt. See ei ole selline, et üks esimeb enne ja teine pärast, vaid päris ühine esitlus,» ütles räppar Kohver ansamblist 5MIINUST. «Vaatemäng, seiklus, vojaaž…Tegelikult on kõik meie kontserdid, mis suve jooksul teeme, üheks suureks peaprooviks just sellele Telliskivi asjale. Tasub tulla!»