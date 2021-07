FESTIVAL ⟩ Idüllilist LAIVA festivali Riias saab kuulata maa ja vee pealt

14. augustil toimuval festivalil esineb Läti legendaarne folk-metal'i bänd Skyforger , keda tuntakse ja armastatakse nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt. Festivali korraldavad ansambli DAGAMBA liikmed ning bänd tähistab etteastega oma 10. sünnipäeva. Nii Skyforger kui ka DAGAMBA on ka Eestis esinenud ning publikult sooja vastuvõtu saanud. Mõlemad bändid on üles astunud ka eestlaste poolt armastatud Positivuse festivali pealaval. Lisaks näeb ja kuuleb LAIVA festivalil ka elektro-folgi ansamblit Bur Mani ning tšello-triot nimega MADARA .

«Näeme festivali kui silda traditsiooniliste väärtuste ning modernse maailma vahel. Ka muusikaliselt on festival ühendamas klassikalist muusikat ja folki tänapäevase muusikaga. Piirideta looming, eelkäijate traditsioonid tänapäevases võtmes keset kaunist Läti loodust – see iseloomustab LAIVA festivali kõige paremini,» ütlevad korraldajad muusikasündmuse kohta ise. See on ainus suurem muusikafestival Lätis sel suvel.