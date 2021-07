PILDID OTSE LAVALT ⟩ Vaata, kuidas käivad muusikalavastuse «Johnny» proovid hiigelsuurel teatrilaval

Lavastuse tarbeks on valminud läbi aegade suurim teatrilava Eestis, mille pikkus on 64,5 meetrit ning sellel on kolm korrust.

Korraldajad on teatanud, et nad on algusest peale epidemioloogilise olukorra muutuste ja prognoosidega arvestanud ning hoolitsevad kõigiti publiku turvalisuse eest. Tartu lauluväljak võimaldab rahvast väga hästi hajutada, ilma et see kahjustaks teatrielamust, hajutatud on ka toidu- ja joogipunktid.