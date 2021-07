INTERVJUU ⟩ Hiphopfestivali korraldajad Genka ja Möls: kunagi esinesid meil kõik Eesti räpparid, nüüd peame valima

Mis ajendas EHHFi korraldama? Kes olid esimeses korraldustiimis?

Möls: Sai käidud Saksamaal, tol ajal Euroopa suurimal hiphopifestivalil, sealt see mõte tekkis. Esimeses tiimis oli palju samu inimesi, kes ka praegu festivaliga seotud, aga on ka neid, kes on ametit vahetanud ja tiimist lahkunud.

Genka: Ma vist liitusin teisel aastal. Esimesel aastal olin rohkem niisama kõrval-noogutaja-mees.

Miks sai valitud toimumiskohaks just Elva?

Möls: See asukoht tundus tol hetkel lahe ja tuginedes tehtud festivalidele, on see otsus olnud õige.

Genka: See on ilus koht. Piisavalt eraldatud, aga seal on kuidagi kompaktselt kõik olemas – kämpingud, hotell, kossuplats jne.

Eesti hiphopifestival 2006. aastal. Pildil on vasakul Kozy (Kaarel Kose) ja paremal üks peakorraldajatest DJ Möls (Maido Möls). FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Festival on 14 aasta jooksul näinud erinevaid aegu. Kas on olnud hetki, kui festivali toimumine on olnud ohus?

Möls: 2008. aastal otsustasime, et jätame ära, oli ju majanduslangus ning see tõi ka tujulanguse.

Genka: Jah, ei hakanud siis riskima. Ega vist siis läks nagu tuju ära ka, aga rahvas hakkas ikka kohe küsima, kas ikka järgmine aasta toimub ja tegelikult see publiku nõudlus tõi ka töötahte tagasi.

Kui vaatate tagasi möödunud aastatele, kuni algusaastani välja, siis kuidas on festival muutunud selle aja jooksul?

Möls: Nagu ikka, kõik on muutunud. Esinejaid on rohkem ja osa neist on läinud isegi paremaks. Publik on rohkem teadlikum ja fännid on ikka tulihingelised ja tehnika areneb ja me ise ka pingutame iga külje pealt, et tuleks ikka alati parem kui eelmine.

Genka: Kunagi jah oli meil see, et mahutasime kõik Eesti räppartistid kahe päeva sisse, nüüd see on ikka võimatu ja selles mõttes peab valiku tegema, kes esineb.

Mis on olnud kõige naljakam seik, mis on juhtunud EHHFi korraldamisel?

Möls: See jääb vist samaks ka pärast 40. sünnipäeva festivali. Tellisime lava, mehed tulid Elvasse, panid lava püsti ja helistasid, et kedagi ei ole, kellele lava üle anda... Selgus, et tüübid olid lava paigaldanud Elva lauluväljakule – EHHF toimub aga teises kohas!

Genka: Kord vist jäime lava tellimisega hiljaks, siis, kui olime veel kogenematud ja Maido ei tahtnud mulle öelda, aga kui kohale jõudsin, oli pealava asemel kolm korda väiksem selline külapeo lava... Ma pidin nutma hakkama! Kuna aga lava pani püsti Ülari Toots alias Mr. Big, siis oli mul artistidele vabandus, et noh tema jaoks ongi see suur lava – huumoriga muidugi.

Milliseid üllatusi toob 15. EHHF?

Möls: Raske öelda, eks loodame super live'sid ja lõbusat meeleolu kõigilt.

Genka: Praeguses mingi semi-eriolukorras on positiivne üllatus juba see, et praeguse hetkega festival ikka täies mahus toimub!

Kuhu edasi? Kas on mõttes festivaliga suuremaks kasvada? Kaasata välisartiste?

Möls: Oleme mõelnud igat suunda, väga palju suuremaks enam vist ei lähe.

Genka: Meil on välisartiste ikka aastate jooksu käinud küll ja küll! Kui suuremaks minna, siis mitte natuke, vaid juba suurema sammuga. Praegu hetkel see formaat toimib. Inimesed teavad, mis nad saavad ja liiga suured muutused peavad olema põhjendatud. Hetkel on kõik nagu mõnus.

Mida soovite veel publikule öelda, kui festivalini on jäänud kaks nädalat?

Möls: Olge lõbusad, respekteerige artiste ja fänne!

Genka: Jep! Tunneme rõõmu sellest, mis on! Elage esinejatele kaasa! Lõbutsege, pidutsege, armastage ja ärge sakkis peaga palun rooli või ujuma minge!

Genka Eesti hiphopifestivali laval FOTO: Konstantin Sednev/EESTI MEEDIA/SCANPIX