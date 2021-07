Kolmepäevane retromuusika festival Tallinna lauluväljakul toob lavale Saksa tekno- ja tantsumuusika lipulaeva Scooteri, 90ndate tähe Cascada ning festivalile paneb laupäeval punkti 90ndatest tuntuks saanud lugudele ja artistidele keskenduv We Love The 90se programm.

Sel aastal on Saaremaal toimuva entopeo märksõnadeks viikingiaasta ja maadeavastamine, seetõttu on kutsutud esinema Metsatöll, Dagö, Svjata Vatra jt.

27. korda Haapsalu vallutav bluusifestival alustab reedel ja programm lõpeb pühapäeval. Kolme päeva peale on jaotatud Eesti oma ala parimad, teiste hulgas Jaan Pehk ja Vaiko Eplik, Andres Roots, Emil Rutiku Blues Band ning suure kontserdiga tähistab 50. sünnipäeva festivali programmijuht Raul Ukareda.

See on selle suve viimane nädalavahetus, kus sündmusi saab külastada kuni 5000 inimest, ilma et peaks tõendama koroonatesti negatiivset tulemust, viiruse läbipõdemist või esitama vaktsineerimistõendi. Ent siiski tuleb sündmustel osaleda turvaliselt ja vastutustundlikult ning järgida ohutusnõudeid.