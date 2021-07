MUSA KÜSIB ⟩ Kui palju maksab Augustibluusi eluaegse kehtivusega pääse ja mitu neid müüdud on?

«Augustibluus on pika traditsiooniga ettevõtmine ning publiku seas on palju neid, kes käinud ja käivad festivalil igal aastal. Möödunud aastal, kui festivali ei toimunud oli senisest enam aega seni toestamata ideid edasi arendada ning nii sündiski Augustibluusi LifeTime Membership Card,» ütleb festivali korraldaja erilise pääsme sünniloo kohta.

«Ühtlasi oli see üheks võimaluseks festivali eelarvesse lisaraha hankimiseks, kuna möödunud aastal Augustibluusi ei toimunud,» lisab korraldaja. Toodeti täpselt 100 eksklusiivset kaarti, milledest korraldaja sõnul on omaniku leidnud mõnikümmend. 500 eurot maksvaid pääsmeid soetati peamiselt jõulude eel kingitusteks.

«Kaardi omanikeks on enamasti eestlased, kuid ka mõned Soome bluusifännid on soetanud eluaegse passi, kes on pea igal aastal festivali külastavad,» lisab Ditmann.