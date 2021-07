VÄRSKE MUSA ⟩ Noor lauljanna ELLIP andis välja uue singli: see on isikliku, aga naljaka taustaga lugu

«Lugu ise on naljaka taustaga, mul on kaks bändi, kellega tegutsen ja nende liikmeteks on ainult mehed. Nendes seltskondades on palju nalja saanud fakti üle, kui vallaline ma olen - viimased kolm aastat olen otsustanud olla nii vallaline, et magusamad naljad kujundasid end ise,» avab ELLIP muiates loo tagamaid. «Usun, et iseenda üle naermine on tervislik ning lugu valmis praktiliselt ühe päevaga - kui emotsioon on tõene, siis juhtuvadki asjad lihtsalt.»