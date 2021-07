VAATA ⟩ Menukas pop-räppar säm uuest videosinglist: praegune muusikamaastik vajab uuendust

Loole tegi muusikavideo artisti lemmikrežissöör Markus Mikk, kes näitab, kuidas on võimalik hästi töötavat muusikavideot teha. «Visualiseerivad muusikavideod on siin, et jääda. Kui tõsisemad muusikavideod sisaldavad endas meeletuid eelarveid, siis on visualiseerivad videod tõusvatele artistidele justkui loodud – emotsiooni ja kauni vaatepildi annab see muusikakeskkonnas ideaalselt edasi,» kinnitab säm.

«Minu ja sämi kolmanda koostööna tundus mõlemale loogiline võtta eelmistest natukene erinev suund, sellest kasvas välja idee teha valmis lihtne kuid mõjuv visuaal, mis kannaks hästi lugu ennast ega rööviks meilt kõige mõnusamaid ja soojemaid suvetunde,» räägib režissöör. «Loodan, et tulemus annab edasi neid lõputuid suvepäevi, kus päevad venivad ööks ja ööst saab hommik, mil tundidest ööpäevas jääb ilmselgelt väheks ning hommikuti ärkad lootuses, et suvi ei lõppeks kunagi.»