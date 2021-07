MUSA KÜSIB ⟩ Vaata, milliseid Eesti artiste fännab Peterburi tantsupungi kuningas Discours Synthetique

Mis ajendab minema lavale, rahva ette?

Ilmselt stiihia. Kunagi ei tea, mis esinemisel juhtub, see on iga kord uus kogemus, kus mängivad rolli iseenda seisund, publik, lavakujundus, heli, esinemiskoha aura... Iga kord ehitad uuesti üles oma lugude kontseptsiooni ja kogu audiovisuaalse infovoo, et just antud publikule parimal võimalikul moel pärale jõuda. Mulle see vabaduse ja teadmatuse tunne meeldib. Võrdleksin iga kontserti jahiga merele minekuga – mõnikord alustad justkui rahulikes vetes, aga jääd siis tormi kätte, mõnikord veab mootor alt või põrkud vastutuulega. Sa ei tea, mis sind sees ootab, aga vähemalt on sul kaart ja ilmaennustus ja küll sa kuidagi ikka kursil püsid.

Mida tähendab sinu jaoks kunstnikuks olemine – nii muusikas kui ka kujutavas kunstis?

See tähendab luua uusi tähendusvälju ja märgata midagi, mida teised ei märka. Tõmmata nähtamatuid niite, mis meie maailma koos hoiavad ja tuua see kõik uuel moel avalikkuse ette. Kunstnik on meedium, teejuht olematusse. Inimene, kes avab väikseid portaalikesi teistesse reaalsustesse.

Kui saaksid teha muusikat ükskõik millise artistiga läbi aegade, siis kellega ja miks?

Olen realist ja mulle ei meeldi eriti fantaseerida võimatust, eriti kui see puudutab meie seast lahkunud inimesi või omaaegseid tippbände. Elan tänases päevas ja mulle on oluline, mis toimub muusikas nüüd ja praegu. Kaasagsetest tegijatest võiks selleks ehk olla Crack Cloud, sest nad tabavad just praegu õhus olevat ja tõlgendavad seda läbi oma kompromissitult kehtestava ja agressiivselt abstraktse muusika. Mind köidab ka nende loomingu teraapiline alge – nii koos mängides kui ka oma videotes nad justkui rebivad end lahti senielatud elust, avastades uute tähenduste horisonte. Olen õnneseen, sest teine tüüp, kellega koos võiksin mõnda lugu teha, on Intourist (Интурист) ehk Jenya Gorbunov, kes on juhtumisi ka mu tulevase debüütalbumi väljutava plaadilebli boss. Mulle meeldib tema lähenemine muusikale, selles on palju improvisatsiooni, šablooniliku hülgamist ja uute helide otsingut.

Millist lugu, albumit või artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Ausalt öeldes kuulan muusikat väga vähe, enamasti näiteks selleks, et pihta saada, keda tasub mõnel peol või festivalil vaatama minna ja keda mitte. Mulle väga meeldib festivalidel käia ja ootan pikisilmi aega, mil pandeemia eesriie langeb ja saame jälle nagu vanadel headel aegadel, festivalidel uidata ja uusi bände avastada. Ma ei kasuta voogedastusteenuseid ega osta muusikat albumite kaupa. Reeglina komistan pärast pikki otsinguid Discogsis või YouTube'is mõnele loole. Näiteks praegu kuulan Hispaania softrocki, sest on suvi ning tahan lõbutseda ja mitte millegi peale mõelda.

Mis on su guilty pleasure lugu?

Tõenäoliselt Estelle’i «American Boy» koos Kanye Westiga, aga ma olen põhimõtteliselt guilty pleasure termini vastu. Mu meelest on täiesti okei, et ühele inimesele võivad meeldida täiesti erinevad muusikastiilid või lauspopp, mõni teine võib teatud lugu seostada mõne sündmusega või kuulda selles midagi ainult talle endale mõistetavat. Nii et ei tasu midagi häbeneda.

Kas sa Piiteri mehena tead midagi või kedagi ka Eesti muusikast?

Jaa, käisin kaks aastat järjest Tallinn Music Week'il ja nägin seal palju kohalikke artiste. Aga mul on väga halb mälu, nii et ega ma nende kõikide nimesid ei suuda meenutada. Mäletan EiK-i - muretsesin veel, et ei pääse ta kontserdile, kui nägin, kuidas tohutu mass ta esinemise eel klubisse trügis. Kontserdil kiljusin nagu noored briti tüdrukud omal ajal biitlite esinemisel. Pole ta tegemisi nüüd enam jälginud, aga loodan, et ta pole kaotanud oma siirust ja nooruslikku spontaansust. Ja ma täiega armastan teie Mart Avi, kes rabas mind mõned aastad tagasi fantastilise etteastega superpeol Moskvas Powerhouse’i klubis.

Mida Narva kaasa võtad?

Varuga enesekindlust ja nahhaalsust.