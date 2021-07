PIDU ⟩ Kolm plaadiesitlust korraga: tähistavad Genka & DEW8, KiROT ja Väike PD

Räppar KiROT andis koostöös plaadifirmaga Legendaarne Records välja debüütalbumi «Südameta, kaptenisillalt». 18 palaga album moodustab omamoodi rännaku läbi KiROTi emotsionaalse arengu. «Need lood räägivad sellest, kuidas eluvõõrast poisist on saanud KiROT ja milliseks on tema mentaliteet ning maailmavaade kujunenud,» räägib räppar. Plaat pälvis kriitikute poolt äärmiselt sooja vastuvõtu ja seda on nimetatud lausa möödunud aasta üheks parimaks hiphopi albumiks.

Käesoleva aasta räpialbumite tippu troonib aga «Oleg». Tegemist on Genka ja DEW8 palju elevust tekitanud ühisalbumiga, kus ütleb üle pika aja taas sõna sekka ka kurikuulus Oleg Kosjugin. «Ma arvan, et see album on hetkel Eesti hiphopile väga oluline, kuna oma tempo ja sõnumiga tasakaalustab ta seda veidi kreenis skenet,» ütleb Genka. Ka DEW8 üheks peamiseks ajendiks oli liigutada kohalikku skenet edasi, et nähtaks biite ning räppi ja hiphopi teise nurga alt. «Kõik on liiga samamoodi ja igav muidu. Siin plaadil pole ühtegi trap-biiti, aga on laule lõksus olemisest, mis ongi tegelt trap-muusika essents – elu hammasrattad ehk lõks,» lajatab DEW8.