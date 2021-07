MUSA KÜSIB ⟩ Vastab Station Narval esinev Soome räpisensatsioon View

Mis ajendab minema lavale, rahva ette?

Ma arvan, et adrenaliin. Kunagi põdesin lavahirmu, aga nüüd on lavale minek üks parimaid asju artistiks olemisest.

Kui saaksid teha muusikat ükskõik millise artistiga läbi aegade, siis kellega ja miks?

Freddie Mercuryga. Lihtne, ta on üks kõigi aegade parimaid.

Mida tähendab artistiks olemine?

Varem see tähendas midagi, aga enam üldse mitte. Me kõik oleme inimesed ja artistiks olemine või muusikategemine on lihtsalt töö nagu iga teine.

Millist lugu, albumit või artisti hetkel kõige rohkem kuulad?

Viimasel ajal olen kuulanud palju Frank Sinatrat. Konkreetset albumit ma esile ei tõstaks, mu meelest on iga ta lugu meistriteos.

Mis on su guilty pleasure lugu?

Doja Cat’i «Kiss Me More». Super lugu ja tekitab hea tunde, kuigi pole üldse see, mida ma tavaliselt kuulan.

Mida Narva kaasa võtad?

Ainult häid vibratsioone.

Sa esinesid ka kõige esimesel, 2018. aasta Station Narva festivalil. Mis mulje festivalist ja Narva linnast jäid?

See oli imeline. Esinemispaik Kreenholmis meeldis väga ja kogu linn oli nii ilus. Ehk tundus see nii, kuna kõik see erines tohutult Soomest.

Sa oled viimasel ajal 8D heliga katsetanud. Mis see üldse on?

8D heli ümbritseb sind täielikult ja selles sisalduvad instrumendid on kõik teineteisest eraldatud. Kuulamiskogemuse poolest tähendab see, et jääb tunne nagu kogu heli oleks ühtaegu su peas ja tiirleks selle ümber. Põhimõtteliselt on tegu lihtsalt teatud viisil miksimisega.

Kas seda saab kogeda ka su esinemisel Station Narval?

Minuteada on 8D kogemust praegu võimalik kuulda ainult kõrvaklappidega. Mega, kui tulevikus saaks ka 8D laivi teha, oleksime kindlasti esimesed, kes selle ära teeks.

Ka esimesel ehk 2018. aasta Station Narval esinenud View tuleb piirilinna tagasi endisest veelgi enesekindlama ja viimistletuma tumeda grime’i, hip-hop'i ja dubstep'i sulamiga. View astub üles Narva Muuseumi Dormitoriumi saalis reedel, 6. augustil õhtul esitledes oma kevadel ilmunud teist täispikka albumit «I Saw The Same Dream Every Night».