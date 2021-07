MÄLESTUSKONTSERDID ⟩ Viljandi folk teeb kummarduse Igor Tõnuristile ja Jaak Johansonile

«Mõlemad mehed on võimsad näited eeskuju nakkavuse olulisusest ja mõlemal on ka väga eriline roll meie festivali kujunemisel,» sõnas Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kiviberg. «Igor Tõnurist koos Ain Sarve, Kristjan Toropi ja teiste kaasteelistega oli see, kes mõjutas pärimusmuusika tugevat taastulemist Eestis 20. sajandi viimasel veerandil, ning Igor oli ka see, kes tagas, et autentset pärimusmuusika traditsiooni pealiskaudsusega ära ei lörtsitaks,» meenutas Kiviberg.

Igor Tõnurist 2015. aastal FOTO: Erik Prozes

«Jaak Johansoni vaade rahvamuusikale on Viljandi pärimusmuusika festivali sünni ja ideaalide kujunemise juures samuti väga suurt rolli mänginud. Jaagu suust pärineb ka tõdemus, et Viljandi folk on armumist soodustav festival,» lausus Kiviberg.

Etnograaf ja folklorist, pikaaegne rahvamuusikaansambel Leegajus kunstiline juht Igor Tõnurist lahkus meie seast tänavu 9. jaanuaril, pärimusmuusik ja näitleja Jaak Johanson 14. veebruaril.

Etnoloogina uuris Igor Tõnurist rahvapille ja pillimängu, ent isikliku eeskuju kaudu nakatas ta paljusid rahvamuusika ansambli Leegajus ja Sõsarõ kunstilise juhina. «Tema sooviks ja sihiks oli esitleda pärimuskultuuri kui tervikut, mis hõlmab muusikat, tantsu, teadmisi, kombeid ja riietust,» on Tõnuristi fenomeni kirjeldanud endine Leegajuse liige Kristin Kuutma.

«Kui head eeskuju pole, ei leia metsikust üles,» viitas Tõnuristi rollile oma elus ühes 2020. aasta intervjuus Jaak Johanson. «Teadmine, et rahvalaulus on midagi sellist, millesse tasuks oma nina toppida, tuli just Leegajuses,» meenutas Johanson, kes kuulus ansamblisse aastatel 1976-1981 ja kelle sõnul ei tehtud Tõnuristi juhtimisel suveniirfolki, vaid – toetudes autentsusele ja akadeemilisele baasile, pakuti ometigi laulu kaudu metsikust, lendamist, ärapääsemist.