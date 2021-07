FOTOD ⟩ Kristjan Järvi juhtimisel toimub suurkontsert «Pühitsus»

«Kristjani, Micku, Angeelia ja Anetiga koostöö on alati olnud ülimalt nauditav kogemus, sest tegemist on väga andekate muusikutega,» ütles NOËP proovi jõudes ja lisas, et ootab Rakvere kontserti väga. «Usun, et see sümbioos, mis meil laval olles koos tekib, on nauditav nii meile endile kui publikule, äge on üle pika aja kõigiga koos jälle lava jagada! Samuti mulle väga sümpatiseerib meie kontserdipaik – selle koha vibe meenutab mulle minu ülesastumisi Lõuna-Prantsusmaal mõnes amfiteatris,» lisas NOËP.