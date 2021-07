Suve kõige rikkalikumate ja eriilmelisemate muusikasündmustega on juulikuu neljas nädalavahetus – saab nautida ooperit, pidutseda tantsumuusika rütmis, mõnuleda folki kuulates, tantsida funk'i saatel ja rajult rokkida.

Pika traditsiooni ja rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud Saaremaa ooperipäevade programm pakub suurepäraseid ooperilavastusi. Tänavuste ooperipäevade peaesineja on mainekas Peterburi Kammerooper ning sel aastal paneb festivalile piduliku punkti Ain Angeri juubeligala.

Kahel päeval astuvad üles Eesti artistidest 5Miinust, Shanon, Terminaator, villemdrillem, ROZELL, Pluuto, Koit Toome jt. Lisaks kodumaistele tegijatele on ka välisesinejad Tungevaag Norrast ja Jubël Rootsist.

Sel aastal 12. korda Peipsi kaldal Rannapungerja jõe suudmes toimuv Tuletorni kontsert toob publiku ette Eesti tipp-artistid: Ewert & The Two Dragons, Rita Ray, Curly Strings ja muusikalise kummarduse teevad Uno Loobile noorema põlvkonna artistid galakontserdiga «Mis värvi on armastus».