GALERII ⟩ Stardivile on antud: algas priske programmiga merepidu Sail Tallinn

Sel aastal jõuavad merepeo raames pealinna sadamatesse 21 uhket jahti, millest osa kuni 70 meetrit pikad. Sail Tallinna raames toimub rahvusvaheline purjeregatt, mis korraldatakse koostöös Tallinna, Klaipeda ja Szczeciniga linnadega. Kõik regatil osalevad laevad on Sail Tallinna merepeo ajal avatud rahvale tasuta külastamiseks ja uudistamiseks Lennusadamas ja Noblessneri sadamalinnakus.

Laupäeval on kruiisialal kohal legendaarsed kalakokad Hanno Kask ja Vladislav Koržets koos poja Kaarel Koržetsiga . Kokad õpetavad valmistama meresaadustest parimaid roogasid, mida saab kohapeal maitsta.

Pere pisemad saavad aga oma silmaga näha, milline näeb välja merepäästeoperatsioon koerte kaasabil. Lastele jagub tegevust igas sadamas – jagatakse tarkust, tehakse sporti ja hüpatakse uutesse kõrgustesse. Pere pisemaid ootab kruiisialal viiger Vidrik ning Lennusadamas Pipi. Noblessnerisse PROTO avastustehasesse on oodatud kõik väikesed leiutamishuvilised.

Üle pika aja saavad kruiisiala disainitänaval kokku disainerid, et pakkuda huvilistele parimat Eesti moe-, aksessuaari-, toote- ja sisustusdisaini. Aasta vaikust on inspireerinud looma ning oodata on uute kollektsioonide esmaesitlusi ja ka täiesti uusi avastusi.