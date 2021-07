MUSA KÜSIB ⟩ OOPUS vastab, mis komponentidest koosneb tulevikufolk

Mis on laivis esinemise kõige magusam osa?

Kõige magusam on see teadmatus, kuidas ja kas kõik välja tuleb ning kuidas see, mille oleme ette valmistanud, publiku käima tõmbab. Muidugi naudime kontserdil väga suurtest kõlaritest oma mussi mängimist, sest tavaliselt teeme proove kõrvaklappide või stuudiomonitoridega.

Mis ajendab teid minema lavale, rahva ette?

Inimestele esinemine on pidev eneseületus ja katsetamine, et pakkuda aina paremaid ja ägedamaid kogemusi. Oleme tiimiga ses osas parajal enesearengu teekonnal ning üheks suureks eesmärgiks on suuta kolmetunnine kava nii meisterlikult ette mängida, et inimesed ei saaks aru, kas tegemist oli DJ-seti, produtseeritud muusika või livebändiga.

Kui saaksite teha muusikat ükskõik, millise artistiga läbi aegade, siis kellega ja miks?

Õnneks on meie unelmate koostööpartnerid Acid Arab, Onuka ja Deadmau5 täitsa elus ja tegutsemas, seega võimalus nendega midagi koos teha ka olemas. Täiega fänname bände, kes peale hea produtseeritud muusika panevad rõhku ka kontsertidele, visuaalidele, valgusele, kontseptsioonile, brändile, üleüldse terviklahendusele. Nimetatud artistide puhul on tõesti kõik osad väga hästi läbi mõeldud.

Mida tähendab artistiks olemine?

Artistiks olemine tähendab ettevõtte juhiks olemist. Peale loomingulise väljundi on artisti rollis niivõrd palju seda, mis on oluline absoluutselt iga valdkonna ettevõtte loomiseks, pinnal hoidmiseks ja kasvamiseks. Sellel teemal võiks muidugi eraldiseisva paneeli korraldada.

Millist lugu, albumit või artisti hetkel kõige rohkem kuulate?

Kuna nii Zventa Sventanal kui ka Onukal tulid hiljuti uued albumid välja, siis nemad on hetkel ühed kuulatavamad. Tegelikult kuulame aga kõige rohkem enda veel ilmumata albumi materjali.

Mis on teie guilty pleasure lood?

Klassikaraadio. Kindlalt.

Mida Narvasse kaasa võtate?

Narva tuleb peale meie mussi ja valgus-show kaasa ka Raho Aadla, meie tantsijast sõber, kellega teeme uue albumi väljaandmisel koostööd.

Mis tuli kõigepealt - tekst, heli, liikumine või valgus? Ja kuidas need kokku said?

Kõigepealt tuli muusika läbi Johannese ja Mari ühiste loominguliste eksirännakute, kes mõlemad tahtsid luua elektroonilist live-tantsumuusikat, saades inspiratsiooni techno'st, acid'ist ja eesti pärimusmuusikast.

Aga samas tiksus kuklas kogu aeg, et tahame luua heli ja valgusega terviklahendust. Seejärel sai antud kontsert, kus vilgutasime koos muusikaga laua peal jõulutulesid. Toona veel meie jaoks võõras valguskunstnik Aleksander Sprohgis ütles, et päris jube on. Seepeale sai Aleksander kutse bändiga valguskunstnikuna ühineda, et teha koos ägedamalt.

Tekst ja jutuvestmine on meie jaoks olnud samamoodi väga oluline, sest Mari tõi bändi vanema eesti rahvalaulu, mille sisu on väga poeetiline ja sügav. Ühel ilusal päeval võttis meiega ühendust Raho Aadla, kes ütles, et OOPUSe muusika rütmis on lihtsalt fantastiline tantsida ja küll oleks tore, kui saaks midagi ühiselt luua. Nii olemegi jõudnud praegusesse hetke, kus koos on loodud pea kaks aastat ja meie uue albumi esitlus kohe-kohe ukse ees.