Dynamite MC karjäär sai alguse 90ndate alguses piraatraadiojaamas Krush FM. 1995. aastal liitus ta Roni Size'i Bristoli kambaga Reprazent, täites seal koos laulja Onalleega vokaalkohustusi. Pärast Reprazenti 1997. aasta Mercury auhinnaga pärjatud debüütalbumit kinnitas Dynamite grupis oma rolli millenniumivahetuse uue hiphopi laines ilmunud albumil «The Mode».

Dynamite on jätkuvalt üks maailma hinnatumaid lMC-sid ning Drum & Bass Arena 2014 ja 2015 parima MC tiitli võitja. Ta on tuuritanud üle ilma nii drum’n’bass'i, dubstep'i ja break'i tippartistide ja DJdega, sealhulgas koos London Elektricity Big Bandi ja muidugi ka oma vana Reprazenti kaaslase Roni Size'iga, kellega koos ta astub üles ka Station Narva festivalil.

Mick Moon (EE)

Dominikaani-Eesti päritolu Mick Mooni muusika sõnum on turgutanud kuulajaid mõtlema sellistel teemadel nagu unenäod, elukäik, mõtestatud looming ja enesevaatlus. Eeskätt on missioon levitada võimalikult palju teadlikkust, teadmisi ja seiklusrikastel kogemuste põhinevaid ehedaid lugusid.

New Ro (FI)

New Ro ehk Ronja Stanley on Helsingi laulja, laulukirjutaja ja produtsent, kes on Soome skeenes ilma tegemas nii oma vokaalsete võimete kui ka värvika karakteriga. Miksides moodsat poppi ja r’n’b'd 80ndate ja 90ndate viidetega, on tema trumpideks nakatavad käigud ja meloodidad ning salarelvaks huumor.

OOPUS (EE)

See on tulevikufolk, milles kohtuvad torupill ja analoogsüntesaatorid, eesti pärimusmuusika ja Chemical Brothersi laadis acid techno. Nende kontsertidel tuksuvad valgusinstallatsioonid muusikaga ühes rütmis.

Roni Size (UK)

Üks klubimuusika suurimaid pioneere, Bristoli kollektiivi Reprazent põhitegijad Roni Size on veetnud üle 20 aasta erinevaid muusikastiile hoogsalt kokku põrgatades ning selle uusi suundi visandades ja massidele esitledes. Alates Bristoli noorteklubide pidudest reivikultuuri ja jungle'i algushetkeni ning sealt edasi on ta tõstnud underground-muusika maailma suurimatele lavadele, rakendades selleks mitte lihtsalt ükskuid kõlalisi võtteid, vaid terviklikku muusikaloome metodoloogiat. Size’i loomingus peegeldub alati tema päritolu, ümbruskond ja ajahetk, milles ta parasjagu tegutseb.

Murdepunkt tuli Roni Size’i ellu 1990ndate alguses, kui ta lõi koos teiste Bristoli meeste DJ Krusti, Suvi ja DJ Die'ga kollektiivi Reprazent. Nende ühine esikalbum, jõuline ja eklektiline «New Forms» (1997) sai Briti tantsumuusikas omamoodi verstapostiks ja võitis maineka Mercury auhinna, edestades isegi selliseid staare nagu Spice Girls. Auhind avas kambale tee suurde muusikamaailma ning läbi MTV ja loendamatute festivalide jõudis drum’n’bass ka massidesse.

Juuso Ruohonen ehk View võib vabalt olla üks huvitavamaid ja popimaid inglise keeles räppivaid soomlasi. Tema pihtivat ja enesekindlat flow’d toetavad filigraanselt meisterdatud, tumedama grime’i, hiphopi ja dubstep'i saundid ning tugev visuaalne stiil. View on ka üks esimesi soomlasi, kes on 8D helivormingus muusikat tootnud. Mais 2021 andis ta välja oma teise albumi «I Saw The Same Dream Every Night» koos Sebastian Westerlingiga loodud ja produtseeritud lühifilmiga. Album käsitleb vaimse tervise ja eneseotsingutega seonduvaid keerdkäike.

Vök (IS)

Islandi trio Vök ainulaadne ja lopsakalt kihiline kõlapilt ühendab elektro ja indie tulevikupopi ja enesekindla esteetikaga. Pärast kahe aasta tagust paljukiidetud albumit «In the Dark» on Vök tänavu välja tulnud senisest veelgi atmosfäärilisema helipildiga singliga «Lost in the Weekend». Pooleldi autobiograafilise tegelaskuju läbi keskendub singel hetkes elamisele ja minatunde sihipärasele kaotamise kütkestavusele. «Lost in the Weekend'i» mängulise miksi on teinud teiste seas Frank Oceani, Goldfrappi ja The xxi lugusid töödelnud David Wrench.

