Suvi on jõudmas haripunkti ning juuli teine pool toob Eesti erinevatesse paikadesse arvukalt muusikasündmusi. MUSA portaal annab ülevaate juuli kolmanda nädala ägedamatest festivalidest.

Tunnustatud folgipidu peetakse Hiiumaal 2005. aastast. Sel aastal on programmis üle 30 erineva koosseisu, teiste hulgas esinevad Estonian Voices, Puuluup, Justament, Curly Strings, Svjata Vatra.

Tartus Aparaaditehase loomelinnakus toimuval 3-päevasel minifestivalil esinevad Zetod, Trad.Attack!, Ewert & The Two Dragons, Black Bread Gone Mad jt.