«Ideid on olnud mitmeid, kuid otsustasime esimesel aastal just Genialistide tribüüdi kasuks, kuna keskendume sel aastal kodumaistele artistidele ning Genialistide panus Eesti funki ja bändikultuuri on midagi absoluutselt hindamatut,» räägib festivali peakorraldaja Johannes Pihlak ja loodab, et taolised muusikalised eriprojektid saavad Rakvere Funkfestile traditsiooniks.

«Kui nüüdseks on enamik Genialistide loomingust voogedastusplatvormidel rahvale kuulatav, siis leidub ka selliseid suurepäraseid lugusid, mida niisama lihtsalt ei leia,» räägib Pihlak. «Üks sellistest on ka festivalil esitusele tulev singel «Mööda poode», mida interneti avarustest ei leia ning selle füüsilisi koopiaid on avalikes raamatukogudes vaid üksikud.»

Genialistid varajases nooruses Erakogu

Genialistide surematuid hitte esitavad Robert Linna, Robin Juhkental, Karl Vilhelm Valter, Maria Kallastu ja Marta Lotta Kukk. «Esitamisele tulevad legendaarsed lood, nagu «Anna mulle end», «Leekiv armastus», «Täna ma ei skoori» ja mitmed teised hitid,» lubab Pihlak.