FESTIVALISUVI ⟩ Kaks tuntud rannafestivali toimuvad ja esinejad on teada

Valgeranna festival toimub Pärnumaal 23. ja 24. juulil. Kahel päeval astuvad üles armastatud Eesti artistid: 5MIINUST, Shanon, Terminaator, ROZELL, Koit Toome, Getter Jaani, villemdrillem, Pluuto jt. Lisaks kodumaistele esinejatele on Tungevaag Norrast ja Jubël Rootsist.

Kuna külastajaid ei oodata rohkem kui 5000, siis publikult ei nõuta mitte rohkem kui 72 tundi varem tehtud PCR-testi negatiivset tulemust või tõendit, et ta on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud. Samuti ei testita külastajaid kohapeal, küll aga panevad korraldajad südamele, et külastajad tuleksid kohale tervetena.