UUS MUSA ⟩ Kuidas kõlab piraadimetal? Ansambel Sorus ja Brad Jurjens tutvustavad

«Kui tulime välja Soruse plaadiga «Metsade jumalad», olin veendunud, et nüüd paar aastat ma uut plaati ei tee, ega ei mõtle isegi sellele, kuna koroona ja muu säärane oli turjas,» räägib Soruse laulja Sulev Saluneem, «aga nagu näha, oli saatusel ikkagi teised plaanid ja mul tekkis ühe uue loo idee, olin kohe sellest ise vaimustuses, et see on hea kraam ja ainus mida ma ei suutnud teha, oli mõelda sinna ideaalselt sobivat soolot ja nii see lugu seisis paar nädalat.» Aga siis sattus Soruse ninamees YouTube-is ühte Brad Jurjensi videot vaatama ja otsustas talle kirjutada. «Küsin abi ja sedasi olemegi nüüd teel Eesti esimese piraadimetali plaadini,» muigab Saluneem.