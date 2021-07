Vaata uuest videost, kuidas näeb välja peojärgne hommik villemdrillemi silmade läbi

«Lugu «sinuta» suhteliselt sirgjooneliselt mõistetav – kiire drummi ja bassi tempo ning pidu kirjeldav lüürika,» räägib villemdrillem loost. «Visualizer ühendab loo ning sellega kaasneva vibe’i perfektselt, eks igaüks tunnetab selle lauluga omamoodi emotsiooni või tunnet, kuid meile resoneerus see just sellise varahommikul-pidu-sai-just-läbi momendiga.»

Video autoriks on graafiline disainer Aleksandr Kovaljonok , kelle jaoks oli selline viusaalide loomine omamoodi eksperiment, kuna kasutaks selleksuudset tehnoloogiat, mille abil saab kergelt skänneerida enda ümber olevaid objekte ja ruume ning need hiljem 3D-pildiks ja videoks muuta.

«Esialgne mõte oli meil üldse skänneerida Villemit kuskil pimedas toas ning luua efekt ja panna lühike klipp lihtsalt korduma, kuid peale meie esimest koosolekut saime aru, et oleme valmis avama kogu ideed veel detailsemalt,» räägib Kovaljonok. «Visualizer räägib justkui loo sellest, kuidas Villem pärast pidu satub digimaailma ja efekt oleks justkui must peegel, millest ta ennast vaatab. Ta näeb ja kogeb kõike, mis just selles korteris juhtus ning näeb seda kõike pealtvaataja pilgu läbi.»