Noor laulja Andreas Poom lõi käed plaadifirmaga ja peatselt ilmub ka singel

«Olen juba väiksena plaadilepingu sõlmimisest unistanud ja olen nüüd äärmiselt elevil, et saan alustada koostööd Smuuviga,» räägib Andreas. «Olen harjunud oma muusika asjus iseseisev olema, kuid nüüd on mulle toeks Smuuvi meeskond, mille liikmed elavad mulle kaasa ja aitavad ideid ellu viia. See uus samm karjääris tähendab minu jaoks palju ning olen täielikult pühendunud oma loomingule. Ootan põnevusega, kuhu me üheskoos plaadifirmaga jõuame.»