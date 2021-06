ANNA HOOGU ⟩ Rolf Roosalu kogub toetusi, et avaldada maagiline kontsertalbum

«Materjali üle kuulates selgus, et sai nii hea, et võib ka plaadile panna. Kuna huvi kauamängiva suhtes on olnud väga suur, siis nüüd ongi käes see hetk, kui live-plaat möödunud suve kontserdist välja antud saab. Seda loomulikult teie abiga,» kirjutab Rolf Hooandja kodulehel. Muidugi premeeritakse toetajad ka olenevalt panusest meenega.