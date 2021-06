Noblessneri sadamalinnakus toimuval linnafestivali pealaval astuvad kahel päeval üles parimad kodumaised artistid: Trad.Attack!. NOËP, Ewert and The Two Dragons, nublu, Liis Lemsalu, Gram-Of-Fun, Rita Ray ja ANETT. Teist lava kureerib plaadifirma ja peosari TIKS ning esinema on palutud YASMYN, Maris Pihlap, Rahel, EiK, jonas.f.k, Jon Hazel jt.