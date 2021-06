VÄLKINTERVJUU ⟩ Nõutumad jaanipeo bändid annavad aru: mitu kontserti ikkagi päevas on

Menuansambli Shanoni kitarristi ja mänedžeri Janek Hariku sõnul on neil sel aastal erinevatel jaanipäeva sündmustel esinemisi kokku üheksa. «Meil algas jaanipäev juba möödunud nädalavahetusel ja neil päevadel on kaks mängu päevas, ainult 24. juunil on üks esinemine.»

«Meil on kontserte seitse ja sel aastal on kaks mängu ainult jaanilaupäeva õhtul,» sõnab Märt Loddes ansamblist Hellad Velled. «Aga võib vabalt juhtuda, et neid tuleb veel juurde.»

Graafikus aitab püsida minuti täpsusega kava

«Eks nende mängude kellaajad on planeeritud väga täpselt, ühes kohas oleme esinemise ajakavas varem, teises hiljem,» räägib Harik. «Meie sõidugraafikud on tehtud minutilise täpsusega ja meie puhul see kõik toimib kenasti, siiani oleme kõik kenasti hilinemisteta ka ära teinud.»

Shanoni kitarrist Janek Harik. FOTO: Janek Harik / Facebook

«Midagi keerulist siin pole – tavaline mänedžeri töö,» räägib Loddes Hellade Vellede esinemiskava koostamisest. «Kolmandat esinemist kahjuks ühe õhtu jooksul ajaliselt teha on keeruline, sest lähestikku asuvad peokohad lähevad omavahel konkureerima ja pikkade vahemaade puhul lihtsalt jääb ajast puudu.»

Ansambel Hellad Velled. FOTO: Madis Sinivee/Postimees/Scanpix

Tõrgetest aitavad üle hummor ja kiire tegutsemine

Loddesile ei meenu, et oleks olnud suuremaid tõrkeid kahe esinemise vahel. «Kui kõik on täpselt paika pandud ja kokku lepitud ning korraldaja ja artist omavahelistest kokkulepetest kinni peavad, siis sujub kõik alati suurepäraselt,» kinnitab ta.

Küll aga on Shanonil tulnud ette ootamatuid takistusi: on purunenud rehv ja navigeerimisseade on juhatanud valesse kohta. «Aga need takistused on meil kuidagi lahenenud päris kiiresti,» ütleb Harik. «Pigem tuleb asju võtta huumoriga ja siis on jälle fun ja minna järgmises kohas kiiresti lavale ja mängida üle aja kah,» muigab ta.

Heliproov pole tänapäeval enam tingimata vajalik