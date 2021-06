Retrofestivali We Love The 90`s külastaja koroonatesti tegema ei pea

Sündmuse korraldajad on võtnud vastu otsuse, et viivad festivali läbi lähtuvalt Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud inimeste piirmäära arvule ehk arvule, millega testimine ei ole vajalik. «Lubatud on korraldada väliüritus maksimaalselt 5000 inimeselem, just nii palju festivalipasse on meil müügis ongi,» avaldab festivali peakorraldaja Sten-Erik Jantson olulise muudatuse.

Oluline on teada, et päevapassid tulevad müüki ainult kohapeal ürituse toimumise ajal ja juhul, kui festivali külastajate piirmäär ei ole veel ületatud.

«Endiselt kehtib reegel, et kui inimene tunneb end halvasti või kahtleb oma tervislikus seisundis, palume tal tingimata koju jääda,» tuletab peakorraldaja meelde.

Juba kuuendat korda toimuva festivali We Love The 90’s toob Tallinna lauluväljakule retromuusika melu kolmeks päevaks. Ürituse peaesineja on Scooter, kes esineb Tallinnas oma maailmaturnee raames.