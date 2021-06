KUULA ÜLE ⟩ Mikk Tammepõld avaldas Andres Valkoneniga erilise sündmuse puhul ühise loo

«Võib öelda, et meie loominguline koostöö on kestnud juba mõnda aega, kümme aastat tagasi salvestasime Dramamamaga paar Andrese lugu ja 2019. aasta sügisel tagasi laulsin Valkoneni ja Kangro rokkooperis «Põhjaneitsi»,» räägib Tammepõld. «Selle loo algse kavandiga alustasime tööd juba paar aastat tagasi, kuid lõpliku versioonini jõudsin napilt enne Andrese juubelit,» lisab laulja. «Mul on hea meel, et saan sünnipäevalast tema loomingu eest sellisel moel tänada.»

70. sünnipäeva tähistav Andres Valkonen on tunnustatud laululooja ja filmimuusika autor, kelle paljud laulud on tänaseks saanud Eesti levimuusika klassikaks. Mõned tuntuimad tema kirjutatud palad on näiteks «Leib jahtub», «Las jääda ükski mets», «Muretut meelt ja südametuld» ning muu hulgas on ta koos Raimo Kangroga kirjutanud muusika filmile «Nipernaadi».