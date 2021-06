UUS MUSA ⟩ Vanilla Ninja uus lugu on väljas! Kas nostalgialaks või värske küte?

Möödunud aasta novembris andis Eesti tüdrukutebänd Vanilla Ninja teada, et plaanib üle 10 aasta taas kokku tulla ja anda välja terve albumi jagu uut muusikat. Täna jõudis avalikkuse ette plaadi avasingel «Gotta Get It Right», mis nagu kõik teisedki kauamängiva lood on valminud koostöös Saksa muusikaprodutsendi ja Vanilla Ninja kahe varasema rahvusvahelise albumi autori David Brandesega.