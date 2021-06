UUS VIDEO ⟩ Tanel Padar uuest rokiloost: mu pisitütar peab mind laval rokkimas nägema

Singlil on mitu huvitavat pidepunkti ka Mihkel Rauaga. Nimelt on uus lugu kirjutatud legendaarsel Gibson Hummingbirdi akustilisel kitarril, mille Tanel aastaid tagasi Mihklilt ära ostis. Lisaks sellele inspireeris Mr Lawrence'i esinemine tänavusel Eesti Laulu konkursil Tanelit võtma ühendust Eric Kammistega, kes oli «Annabel'i» uusversiooni produtsent.

«Kui ma kuulsin esimest korda Eesti Laulu finaalis «Annabel'i» uusversiooni, tekkis hirmus tahtmine pilli järele haarata ning mõned korralikud kidrariffid tõmmata. Ma teadsin, et Eric aitas seda uusversiooni produtseerida ning see kõlas väga lahedalt ja värskendavalt. Kui ikka kitarre, siis kohe mõnuga ja palju,» räägib Tanel.

Loomulikult ei saanud Tanel oma vaimustust enda teada jätta: «Mulle lihtsalt ei ole see omane, kui meeldib, siis tuleb tegijaid ka tunnustada. Kirjutasin Ericule ja tol korral lihtsalt mainisin, et oleks lahe kunagi koos midagi teha. Aga see mõte ei tahtnud kuidagi lahti lasta ning see kunagi hiljem jõudis oluliselt varem kätte. Juba esimesel kokku saadud pooltunnil oli selge, et see koostöö saab olema puhas lust ja rock'n'roll!»