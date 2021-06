VIDEO ⟩ Koit Toome ja Getter Jaani hittlugu «Valged ööd» valmis uues kuues!

Getter Jaani ja Koit Toome legendaarse ühishiti ilmumisest möödus kümme aastat. Tähtsa päeva puhul andsid armastatud artistid välja «Valged ööd» täiesti uues kuues.

Sven Lõhmuse kirjutatud «Valged ööd» oli kümme aastat tagasi Suvereporteri tunnuslugu ja pikalt mitmete raadiojaamade suur lemmik. Fraas «nautima suve me peaksime täiega!» käib suvereporterist läbi senini. Tänaseks on sellest saanud justkui uue aja jaanipäeva hümn.

Muusikavideo valmis Hindrek Maasiku käe all. Loo autori ja produtsendi Sven Lõhmuse sõnul unustas ta loo uut versiooni luues kõik vana, säilis vaid vokaali sämpel, mis on pärit aastast 2011. Sämplist on saanud ka loo kaubamärk.

«Tähistades selle suure suvelaulu kümnendat juubelit, otsustasin loo teha uuesti nullist ehk laulsime uuesti sisse vokaalid ja tegin täiesti uue produktsiooni. Tulemus tuli ootuspäraselt äge ja samas ka äratundmisrõõm paljudele. Tundub, et «Valged ööd» on peolugu, mis jääb kestma veel pikki aegu,» rääkis Lõhmus.

Getter Jaanile meeldib uue versiooni juures see, et see kõlab ikka nagu see tuttav ja vana hea lugu. «Valgete ööde tähistamine ja selle toomine taas inimesteni, on ideaalne kingitus loole endale, et Valged ööd heliseks veel pikki aastaid inimeste kõrvus ja paneks alati meenutama neid mõnusaid suveõhtuid oma armsate seltsis!» sõnas lauljatar.

Koit Toome sõnul lõpetavad nad siiani oma esinemiskavad just selle lauluga, sest see on hea ja positiivne energialaks. «Oleme «Valgeid öid» Getteriga esitanud koos lugematuid kordi ja nüüd juba 10 aastat hiljem on seda laulu äge taaskord uue versioonina kõigile meelde tuletada,» tõdes laulja.

Getteril on raske uskuda, et «Valged ööd» tähistab juba oma kümnendat sünnipäeva! «Mulle tihipeale meeldib kuulata laule, mille ilmumisest on mõni aeg möödas ning mõtetes rännata tagasi just sellesse aega ja meenutada, mis siis kõik oli!» mõtiskles ta. Lauljatar oli kümme aastat tagasi veel võrdlemisi oma karjääri alguses, kuid samas ka nii mõndagi suurt korda saatnud.

«Ma mäletan, et üldse idee teha Koit Toomega lugu, kõlas mulle nii ebareaalselt ja te ei kujuta lihtsalt ette, kui suur ärevus mu sees oli, kui me hakkasime lugu salvestama. Pidin end ikka mõned korrad näpistama, et olla kindel, et see kõik, mida ma praegu teen, kus olen ja kellega duetti laulan on päris!» meenutas Getter.

2011. aastal esindas Getter Jaani Eestit Eurovisioonil looga «Rockefeller Street». Päev enne lendu Düsseldorfi ilmus CD album «Rockefeller Street», millel oli lisaks nimiloole veel kaks armastatud hitti: «Valged ööd» ja «Me kõik jääme vanaks».