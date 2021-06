VAATA ⟩ Täistuuridel lähenev Hard Rock Laager toob lavale kodumaise raskemuusika koorekihi

«20 aastat on vägagi väärikas vanus festivalile, mille programmi kuuluvad alati ka tõsiselt rasket muusikat viljelevad bändid,» ütleb Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi. «Kuigi veel kevadel hoiti suveürituste toimumist suure küsimärgi all, on praeguseks selge, et rahvaarvu me piirama ei pea ning juubel saab tähistatud täies mahus koos kodumaise koorekihiga!»