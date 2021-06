UUS VIDEO ⟩ Selgus majas: Uudo Sepp sõitis vanniga uue muusikavideo tarbeks

«Lugu «Vaba päev» räägib vabadest päevadest, mida koos sõpradega veeta. Iga päev ei ole hall päev ja isegi kui on, siis tuleb leida aega, et end vabaks lasta ja lihtsalt lõbutseda,» räägib Uudo.

«Leidsin, et üks minu vaba päev võiks olla täiesti pöörane ning läksime vanniga mööda Tallinnat seiklema - see oli üks minu elu vingemaid seiklusi. Mis kõige ägedam, me suutsime naerutada ka nii mõnegi võõra näo, kes meist sel seiklusel möödus. Andke endalegi üks mõnus vaba päev!»